Il difensore del Milan, Malick Thiaw parla alla Gazzetta dello Sport e a MilanTV dell’amichevole scorsa contro il Liverpool.

Sono queste le parole del centrale difensivo del Milan, Malick Thiaw che alla Gazzetta dello Sport ha commentato l’amichevole contro il Liverpool: “Troppo pesante, i gol erano evitabili e dovevamo difendere meglio. Non tutto è da buttare, ma dobbiamo migliorare. Il Milan è un grande club e io sono fiero di indossare questa maglia“.

Sempre lo stesso centrale discute poi a MilanTV: “Il Milan è un grande Club e io sono sempre fiero quando indosso questa maglia e grato per ogni minuto che gioco. Do sempre tutto per i miei compagni che sono eccezionali in campo e fuori. Sono molto gentili e ottimi giocatori che mi aiutano tanto a migliorare“.

Impallomeni, a TMW Radio ne discute così dei rossoneri: “E’ tutto un punto interrogativo, il Napoli mi sembra si stia preparando nel migliore dei modi. Se Giroud e Theo Hernandez dovessero vincere il Mondiale tornerebbero carichi a pallettoni“.

