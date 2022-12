Finale teso tra Marocco e Croazia: Hakimi avrebbe anche avuto un confronto con il presidente della FIFA Infantino

Finale di burrasca in Marocco e Croazia, con i marocchini che hanno protestato veemente contro l’arbitraggio della finalina.

Come riportato da diverse fonti, inoltre, le scintille sarebbero arrivate anche al tunnel degli spogliatoi, dove Hakimi e Infantino avrebbero avuto un rapido, ma intenso, scambio di opinioni. La situazione in seguito si sarebbe raffreddata, con il terzino del PSG che avrebbe in seguito porto le sue scuse ad Infantino.

