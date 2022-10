Sono queste le parole del difensore del Milan, Malick Thiaw che parla a MilanTV del suo esordio in rossonero.

Ecco le parole del centrale difensivo del Milan, Malick Thiaw che parla a MilanTV del suo esordio: “E’ successo tutto molto velocemente, non ho avuto tempo per pensare. Devi solo farti trovare pronto, ma, sì, è stato un momento di grande orgoglio per me e la mia famiglia per quanto ho lavorato; è stato molto bello, mi è piaciuto parecchio. In queste situazione devi solo pensare a come puoi aiutare la squadra a vincere la partita, e io avevo in mente solo questo.“

Conclude così il calciatore: “Per me debuttare a San Siro è un obiettivo e spero di farlo presto. In ogni allenamento cerco di convincere il mister a darmi una chance, che può contare su di me e mi da molti consigli: mi trovo bene con lui. Non ci sono partite facili in serie A. E il Monza cercherà di fare una grande gara perché giocare contro il Milan sicuramente dà motivazione extra, ma ci stiamo preparando bene e faremo il massimo per giocare una grande gara davanti ai nostri tifosi e vincere la partita.“

