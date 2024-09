Paulo Fonseca dovrà fare a meno di Thiaw per la sfida contro il Liverpool. Ecco quando è previsto il rientro del difensore tedesco.

Nel mondo del calcio professionistico, gli infortuni sono purtroppo all’ordine del giorno e possono incidere notevolmente sulle carriere dei giocatori e sul destino delle loro squadre. È il caso di Malick Thiaw, difensore del Milan, il quale si trova ad affrontare un momento complesso della sua carriera a causa di una distorsione alla caviglia che lo ha allontanato dai campi di gioco nelle ultime settimane. Il suo infortunio ha non solo compromesso la sua presenza in alcune importanti partite di campionato, ma lo ha reso indisponibile anche per un’appuntamento cruciale in Champions League, lasciando il Milan privo di uno dei suoi elementi difensivi.

Un infortunio problematico

La caviglia di Thiaw ha ceduto, costringendolo a saltare le sfide di campionato contro Lazio e Venezia. Una battuta d’arresto significativa per il giocatore tedesco, attualmente in fase di recupero. Nonostante gli sforzi, il suo rientro è stato posticipato più volte, evidenziando la gravità dell’infortunio. La notizia del suo mancato recupero per la prestigiosa partita contro il Liverpool in Champions League è stata una delusione tanto per lui quanto per il tecnico Paulo Fonseca, che dovrà fare a meno delle sue prestazioni nel match.

Malick Thiaw

Una ripresa auspicata

Con l’assenza confermata dal confronto di Champions, l’attenzione si sposta ora al derby del 22 settembre, occasione in cui Thiaw aspira a far ritorno sul terreno di gioco. La sua volontà di tornare a difendere i colori del Milan è forte, ma la prudenza nel gestire il recupero è fondamentale per evitar ricadute. Attualmente, la difesa milanista si affida alla coppia formata da Pavlovic e Tomori, con Gabbia come riserva immediata. Thiaw, pertanto, si trova davanti alla sfida di riconquistare un posto da titolare, aspirando a riprendere il percorso interrotto da questo infortunio.

Il cammino di Thiaw

La carriera di Thiaw al Milan ha avuto i suoi alti e bassi. Dopo essere sceso in campo come titolare nella prima partita di campionato contro il Torino, ha subito la sfortuna di un autogol, incidente che ha influenzato il suo utilizzo nelle partite successive. Dopo aver partecipato solo a una parte dell’incontro seguente, l’infortunio lo ha costretto a un’unwanted pausa. Ora, l’obiettivo è dimostrare il proprio valore e ritrovare la forma che lo aveva contraddistinto nel corso del 2023, superando le difficoltà attuali per riaffermarsi nell’undici rossonero.

Prospettive future

Per Thiaw e il Milan, il cammino è ancora lungo e ricco di sfide. L’infortunio del difensore tedesco ha messo in luce non solo l’importanza della sua presenza in campo, ma anche la necessità per la squadra di gestire al meglio gli assetti difensivi in sua assenza. La speranza è che il recupero proceda secondo i piani e che Thiaw possa tornare a essere un punto fermo della difesa milanista, contribuendo così al successo del club nelle competizioni in cui è impegnato, sia in patria che in Europa.

