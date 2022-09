Parla così il centrale difensivo del Milan, Tomori che discute in una bella intervista a GQ, ecco alcuni argomenti trattati.

Ecco le parole di Fikayo Tomori, che in una lunga intervista parla a GQ del Milan e di molti altri argomenti. Parlando del campionato vinto: “All’inizio della scorsa stagione non molte persone pensavano fossimo in grado di vincere. Ma fin da quando sono arrivato (gennaio 2021, ndr), ci rendevamo conto di avere un’ottima squadra. Di essere forti. Lo sapevamo e su questo siamo riusciti a costruire qualcosa di importante, siamo migliorati nel corso della stagione e un anno in più di esperienza ci è stato molto di aiuto. Alla fine abbiamo avuto l’opportunità e l’abbiamo colta, vincendo le ultime sei partite: penso che ce lo siamo meritato, non è mai facile vincere un campionato.“

Fikayo Tomori

Conclude così: “Chiunque segua il calcio sa cos’è il Milan, è una squadra con una storia importante, un grande club conosciuto in tutto il mondo. E poi è stato Maldini a volermi, da difensore è stato un aspetto che mi ha reso molto felice.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG