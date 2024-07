Tomori, in occasione dell’inaugurazione del nuovo store rossonero, ha chiarito gli obiettivi del Milan. Parole di elogio per Fonseca e Morata.

Il Milan inaugura oggi un nuovo store nel cuore di Milano, situato in Via Dante, e che fa parte di una delle tante iniziative presenti nel programma dei 125esimo anniversario del club rossonero. Manifestazione a cui hanno partecipato per i rossoneri Fonseca e Tomori. Folta presenza sia di tifosi che di giornalisti che hanno rivolto al centrale inglese del Milan molte domande sia su Fonseca e sulle sue idee tattiche, sia sul nuovo e tanto chiacchierato nuovo acquisto milanista: Alvaro Morata.

Obiettivo scudetto

Tomori non si è nascosto è ha subito lanciato il guanto di sfida all’Inter per l’anno prossima affermando che “anche noi, come i tifosi, vogliamo lo scudetto”. Su Fonseca invece ha sottolineato che ci sono “nuove idee, un bel clima. Stiamo lavorando bene, duro e siamo eccitati adesso”. In merito al lavoro svolto con il nuovo tecnico, il difensore del Milan ha chiarito che la squadra “ha lavorato tanto, sul pressing, su come vogliamo attaccare, difendere, costruire dal basso. Adesso dobbiamo giocare le partite e capire come possiamo migliorare, l’intensità, l’energia con palla e senza palla. Vediamo quando giocheremo la prima contro il Rapid”.

Fikayo Tomori

Capitolo mercato: Morata e Abraham

Tomori ha espresso felicità e gioia per il nuovo acquisto rossonero Alvaro Morata. Il difensore ha infatti affermato di aver “giocato con lui al Chelsea. Conosco le qualità che ha. È una punta con velocità, con forza e può fare gol. Questo è quello che ci serve per questa stagione. Sì, siamo agitati. Non è confermato, ma siamo contenti”. Riguardo invece le molte voci riguardanti il possibile arrivo di Abraham al Milan, l’inglese ha chiarito di aver “fatto le vacanze insieme, ma non abbiamo parlato di calcio, solo conversazione generale”.

Su Leao, Maignan e Theo

Parole di stima e felicità anche per la permanenza in rossonero di giocatore del calibro di Leao, Maignan e Theo. Tomori ha infatti rimarcato che “questi sono giocatori grandi, giocatori che ci aiutano tanto. Sì, quando Ibra dice che restano è sempre una buona cosa”.

