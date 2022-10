Ecco le parole di Tomori in conferenza stampa accanto a Pioli per la presentazione della sfida tra Milan e Chelsea.

Sono queste le parole di Tomori in conferenza stampa accanto al tecnico rossonero Stefano Pioli per la presentazione della partita di Champions League tra Milan e Chelsea: “Do sempre il massimo in tutte le partite. La settimana scorsa non ci sono riuscito ma il calcio ti dà sempre una seconda opportunità che vogliamo sfruttare al meglio. Dimostreremo che possiamo fare molto meglio. Non abbiamo bisogno di motivazione ma spingeremo ancora di più.“

Fikayo Tomori

Conclude così il difensore: “Sapevamo di non aver giocato bene contro il Chelsea e non abbiamo avuto la nostra performance a cui siamo abituati: non abbiamo dimostrato quello che potevamo dimostrare. Ma p stato in bene reagire contro la Juventus con una grande performance che ci ha permesso di allontanare quella brutta performance contro il Chelsea e siamo qua domani per riscattarci.“

