Fikayo Tomori ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero in vista della gara di domani in Champions tra Milan e Chelsea

Intervistato da Milan Tv, Fikayo Tomori si è espresso così in vista di Milan-Chelsea:

CHELSEA: «Dopo la partita contro il Chelsea volevamo fare di più, sia in termini di prestazione che di risultato. L’abbiamo fatto, e ora abbiamo un’altra opportunità, in casa, di fare meglio contro il Chelsea. Siamo pronti, siamo carichi. La prestazione di Stamford Bridge non era da Milan, vogliamo dimostrare che siamo forti. Ovviamente c’è voglia, non solo per noi ma anche per i nostri tifosi: Vogliamo fare meglio e dimostrare che siamo forti. Come ho detto, siamo pronti. Vogliamo cancellare l’altra partita».

GOL ALLA JUVE: «Quando facciamo gol sono contento, soprattutto se segno io (ride, ndr). Sabato è stata una partita importante per noi, non solo per il campionato. Abbiamo vinto e giocato meglio. Contro il Chelsea proviamo a farlo ancora».

