Brahim Diaz il famoso trequartista del Milan intervistato da Cadena Ser parla del suo futuro ecco le sue parole.

Sono queste le parole del centrocampista del Milan, Brahim Diaz intervistato da Cadena Ser sul suo futuro: “Da quando sono arrivato mi sono preso le mie responsabilità, perché è un grande club e dobbiamo fare risultato. Il primo anno siamo entrati in Champions League, il secondo abbiamo vinto il campionato e quest’anno speriamo di fare grandi cose. Sono in un buon momento e devo approfittarne, quindi vediamo se riusciamo a continuare con questa buona prestazione. Sono sicuro che con l’aiuto dei miei compagni di squadra tutto andrà bene.“

Brahim Diaz

Conclude così il trequartista rossonero: “Il futuro si vedrà, non possiamo sapere cosa accadrà domani. Sto molto bene qui, voglio fare del mio meglio, la gente è molto affezionata a me, gli piace il mio modo di giocare e voglio dare il 100% per il Milan. Domani c’è una partita importante e sono concentrato su quella. L’unica cosa che posso fare è parlare in campo.“

