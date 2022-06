Il centrocampista Sandro Tonali racconta lo scudetto del Milan a Dazn. Ecco le parole del mediano rossonero.

La mezzala del Milan, Sandro Tonali parla a Dazn per raccontare lo scudetto rossonero. Queste le parole del mediano: “C’era un po’ di indecisione su chi doveva tirare tra me e Theo. Alla fine lui mi ha detto di calciare io, da lì mi sono concentrato e ha tirato. Ce l’ho ancora bene in testa quella rete, me la ricorderò per sempre.“

sandro tonali

Tonali parla di quando ha sentito di essere cresciuto: “Durante la scorsa estate ho cambiato qualcosa e sono ripartito veramente da zero. Non sono uno che parla molto, ma in campo cambia tutto e tiri fuori tutto quello che non riesci a tirare fuori magari nello spogliatoio.” Conclude così il forte centrocampista rossonero dopo l’annata di riscatto che ha portato allo scudetto.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG