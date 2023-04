Milan, Tonali è un leader: i numeri in Champions lo dimostrano! Il numero otto rossonero è sempre presente, in campionato e in Europa

Ha dichiarato che da bambino sognava di giocare la Champions con il Milan, mentre lo guardava in tv. Ancora una volta, il sogno di Sandro Tonali si avvererà: non solo giocherà per i rossoneri, ma ne sarà il leader.

Il centrocampista ha siglato 14 presenza in Europa in carriera, di cui 2 ad eliminazione diretta. Sempre presente nel Milan, con 33 presenza da titolare in stagione e 8 su 8 in Champions, è nella top 20 in una speciale classifica. Nella statistica delle azioni aggressive a partita in Champions, sigla un 11,2. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

