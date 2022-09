Dopo il match contro il Salisburgo, il centrocampista del Milan parla a Sky della prestazione dei rossoneri.

Sono queste le parole di Sandro Tonali dopo il pareggio del suo Milan contro il Salisburgo in Champions League, ecco le parole a SKY: “Non l’abbiamo approcciata nel migliore dei modi, dovevamo fare meglio ed entrare in campo con maggiore cattiveria. Giocare in trasferta non è mai facile, ci siamo svegliati un po’ tardi. Eravamo venuti qui per vincere, non per pareggiare. Spiace non aver giocato al meglio delle nostre possibilità, ma siamo forti e possiamo fare meglio.“

Aggiunge così il mediano rossonero Sandro Tonali: “Dobbiamo portare il nostro gioco che facciamo in Italia anche in Europa. Non è facile perchè trovi avversari più complicati, ma dobbiamo portare il nostro gioco anche in Champions. Dobbiamo restare concentrati e andare avanti.” Concluso.

