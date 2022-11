Ecco le parole del centrocampista, Sandro Tonali che parla in conferenza stampa alla vigilia del suo Milan contro il Salisburgo.

Sono queste le parole in conferenza stampa del centrocampista del Milan, Sandro Tonali che presenta la sfida fondamentale di Champions League: “Prima di questa partita non bisogna avere paura. Giusto che ci sia la pressione e sappiamo che il Salisburgo e una squadra molto forte e con caratteristiche precise. Abbiamo lavorato molto su di loro e su noi stessi. La paura va lasciata da parte e c’è da mettere in campo attenzione, concentrazione e lucidità.“

Conclude così il mediano: “Non sono solo io che sogno di vivere queste emozioni domani ma tutta la squadra. Sappiamo che importanza ha la partita di domani. L’anno scorso non siamo riusciti a passare il turno e quest’anno stiamo lavorando per poter raggiungere questo obiettivo. Giocheremo con tanta voglia ed emozioni.“

