Ecco le parole di Sandro Tonali, il centrocampista del Milan ha parlato alla Gazzetta dello Sport del suo compagno Leao: “Rafa sappiamo che ha delle altre qualità rispetto alle mie e di Bennacer. La storia è la stessa, ma con delle basi diverse. Deciderà Rafa quello che deve fare. La sta vivendo bene e serenamente questa stagione, non deve pensare a molte cose.“

Conclude così il mediano rossonero: “Bisogna solo andare avanti e giocare questa stagione. Io non posso entrare nella sua testa e cambiargli le idee. Solo lui sa qual è la strada migliore per lui, se rimanere qui o decidere di prendere altre strade. Sappiamo che è un fenomeno e deve fare la scelta migliore per lui, prima che per noi”.

