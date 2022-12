Il dirigente del Milan, Paolo Maldini parla a MilanTV dove risponde alle domande se ha sentito i giocatori durante il Mondiale.

Sono queste le parole di Paolo Maldini a MilanTV, l’ex giocatore ed oggi dirigente rossonero parla così dei giocatori del Milan che sono stati al Mondiale di Qatar 2022: “Non li ho sentiti, ho sentito solamente Rafa (Leao, ndr) ma gli altri non li ho sentiti perché non sai mai quali sono i programmi delle nazionali, non sai mai quali sono le loro abitudini e quindi li lascio godere questo momento incredibile che è la partecipazione ad un Mondiale, che è un evento veramente fantastico per un calciatore professionista. Poi dopo ci rivedremo qua quando sarà l’ora di rivederci”.

Insomma vedremo come andrà a finire il possibile rinnovo di Leao o se si arriverà alla cessione durante la sessione estiva del mercato.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG