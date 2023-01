Sono queste le parole del mediano Sandro Tonali, che parla così su Sky Sport della vittoria del suo Milan contro la Salernitana.

Dopo la fine di Salernitana-Milan 1-2 Sandro Tonali, autore di una bella prestazione e rete oltre di un assist, discute così a Sky Sport della prestazione del Milan: “Siamo una squadra forte, siamo stati quasi perfetti perché potevamo fare 1-2 gol in più per vincere con più tranquillità. Il calcio è così… Siamo felici per questi 3 punti fondamentali, era fondamentale per chiudere la serie di amichevoli brutte e dare un segnale a tutti“.

Su DAZN, Marco Parolo parla del Milan: “Sta bene al Milan, ha un grande rapporto con tutto l’ambiente. Lui e Theo mi hanno impressionato dal punto di vista fisico. Leao era in versione immarcabile contro la Salernitana, è stato incredibile. Leao si trova bene al Milan e gà questo è importante. Si vede anche da come festeggia dopo i gol. Ha fatto un bel gol, non era facile“.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG