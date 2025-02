Una sconfitta che conferma la poca serenità dell’ambiente

La settimana nella quale il Milan ha preparato la trasferta di Torino il clima nel quale hanno vissuto i rossoneri non è stato dei migliori. Fra possibili eclatanti nuovi arrivi e la partenza di quasi tutti i big in squadra i rossoneri hanno vissuto in un clima quasi surreale e di totale precarietà. La situazione assurda all’interno di Milanello è verosimile che abbia condizionato la partita odierna, caratterizzata soprattutto da una scarsa concentrazione da parte dei rossoneri.

Un primo tempo a dir poco sfortunato

La partita comincia nel peggiore dei modi con l’autogol di Thiaw dopo appena cinque minuti e con il rigore sbagliato da Pulisic, caduto nella maledizione Milinkovic-Savic. Peccato per entrambi gli episodi perchè durante la prima frazione i rossoneri, a tratti, hanno dimostrato di essere più forti del Torino creando gioco e occasioni. Protagonista dei primi 45 minuti è stato sicuramente il portiere granata, capace di un ottimo intervento, oltre che sul rigore, su un gran tiro del Bebote Gimenez.

Cinque minuti rocamboleschi condannano i rossoneri, Conçeicao sempre più sulla graticola

Nel secondo tempo non succede nulla fino al minuto settanta, quando Joao Felix colpisce un palo clamoroso. Da lì in poi comincia la “locura”, al 74′ Reijnders pareggia con un siluro da fuori area ma appena 3 minuti dopo, al 77′, Gineitis porta avanti di nuovo i granata. Adesso la crisi è davvero totale, Conçeicao sembra avere le ore contate.

Leggi l’articolo completo Milan-Torino 2-1: la crisi è ufficialmente senza fine, su Notizie Milan.