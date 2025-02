Torino-Milan: ma che errore ha fatto Maignan?

L’errore clamoroso del portiere, l’ennesima prova di un ambiente agitato.

Come risaputo a Milanello dopo l’uscita dalla Champions si respira un aria pessima. Cardinale vuole rivoluzionare l’ambiente sia in società che in rosa e ad oggi chiunque nel Milan sembra avere un ruolo precario. Se questa situazione è riuscita anche a colpire un giocatore notoriamente rilassato come Maignan, urge correre ai ripari.

Maignan non ha mai causato un autogol simile

Nella carriera di Maignan un episodio del genere non era mai successo, un rinvio finito sul difensore e carambolato nella propria porta. Il povero Malik Thiaw non ha avuto nessuna colpa se non quella di trovarsi sulla traiettoria dello scellerato rinvio del portiere francese.

L’errore di Maignan e la sconfitta condannano Conçeicao

Il Milan recentemente sembra incapace di vincere e convincere, anche nella vittoria contro il Verona il risultato finale doveva avere un divario più ampio. Dire che la rosa sta rendendo male è dire poco. Sarà fondamentale per i rossoneri cambiare marcia, il prima possibile e davvero. Non è escluso però che questo cambio di marcia possa corrispondere all’arrivo del terzo allenatore diverso in un anno sulla panchina del Milan.

