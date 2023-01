Cambia l’inerzia della gara di Coppa Italia tra Milan e Torino, espulso il centrale granata Djidji per doppia ammonizione

Cambia l’inerzia della gara di Coppa Italia tra Milan e Torino, espulso il centrale granata Djidji per doppia ammonizione.

L’ingresso in campo di Messias ha fatto il diavolo a quattro ed è proprio lui a sgusciare via dalla marcatura del centrale del Torino e farsi fare fallo. L’arbitro non ha dubbi ed estrae il secondo giallo.

L’articolo Milan-Torino, cambia l’inerzia della gara: granata in dieci proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG