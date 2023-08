Le pagelle dei quotidiani sportivi esaltano unanimi la prova di Christian Pulisic nella gara di ieri sera tra Milan e Torino

Il migliore in campo della sfida tra Milan e Torino è stato senza dubbio Christian Pulisic, almeno per l’unanimità dei quotidiani sportivi oggi in edicola. Questo il giudizio della Gazzetta dello Sport:

Non farà la pubblicità delle palestre ma comanda con tecnica e rapidità. Inizia e chiude l’1-0, libera Leao, duetta con Giroud. Super.

