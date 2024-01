Il Milan Primavera ospita il Torino nella 17esima giornata di campionato 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Il Milan Primavera vuole rialzarsi subito dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia. Rossoneri che ospitano il Torino.

Milan Torino Primavera 0-0: sintesi e moviola

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Milan Torino Primavera.

2′ Occasione Sia – Il Milan si divora subito il vantaggio! Pallone in verticale per Bakoune, che la mette al centro per l’inserimento di Sia: in spaccata, a porta sguarnita, manda clamorosamente alto.

4′ Occasione Gabellini – Risponde subito il Torino. Gabellini ha spazio in area: controlla di petto e gira al volo ma non inquadra il bersaglio. Primo squillo dei granata.

Migliore in campo Milan

Al termine del match

Milan Torino Primavera 0-0: risultato e tabellino

MILAN (4-3-3): Raveyre; Bakoune, Parmiggiani, Pellegrino, Nsiala; Stalmach, Eletu, Cuenca; Sia, Bonomi, Camarda. All. Abate. A disp. Bartoccioni, Colzani, Malaspina, Paloschi, Scotti, Liberali, Sala, Perina, Simmelhack, Cappelletti, Tezzele

TORINO (4-2-3-1): Abati; Bianay, Mendes, Dellavalle, Muntu; Ruszel, Dalla Vecchia; Dell’Aquila, Savva, Njie; Gabellini. All. Scurto. A disp. Bellocci, Rettore, Acar, Ciammaglichella, Perciun, Longoni, Silva, Bonadiman, Keita, Franzoni, Marchioro

Arbitro: Gianquinto di Parma

