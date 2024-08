Fonseca per la sfida del suo Milan contro il Torino è alle prese con quattro ballottaggi. Uno, a sorpresa, anche in attacco. Ecco le ultime di formazione.

In vista della prima giornata del campionato di Serie A, il Milan, guidato per la prima volta in maniera ufficiale da Paulo Fonseca, si appresta a sfidare il Torino allo stadio San Siro. Il match, in programma per sabato 17 agosto alle ore 20:45, rappresenta non solo l’inizio di una nuova stagione ma anche il debutto del tecnico lusitano alla guida della formazione rossonera che finora ha mostrato ottime prestazioni nelle amichevoli di preparazione. Tuttavia, alla vigilia di questo incontro, emergono alcuni ballottaggi chiave sulla formazione da schierare, con quattro posizioni ancora in bilico che necessitano di una definizione.

Il percorso delle amichevoli

Prima di addentrarsi nella strategia per la partita contro il Torino, vale la pena delineare il percorso intrapreso dalla squadra sotto la guida di Fonseca nelle amichevoli pre-stagionali. La squadra ha registrato prestazioni notevoli, pareggiando contro il Rapid Vienna in una partita caratterizzata dall’assenza di molti titolari e vincendo contro avversari di calibro internazionale come Manchester City, Real Madrid e Barcellona, quest’ultimo sconfitto ai rigori. Il successo ottenuto contro il Monza nel Trofeo Silvio Berlusconi ha ulteriormente confermato il buon momento della squadra milanese.

Le scelte in difesa e a centrocampo

Fonseca si trova a dover decidere chi schierare al fianco di Fikayo Tomori nella formazione di difesa. La scelta è tra Malick Thiaw e Matteo Gabbia, due giocatori che offrono caratteristiche diverse e che stanno contendendo una maglia da titolare. A centrocampo, invece, emerge un altro duello importante tra Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah. Entrambi i calciatori hanno mostrato potenziale e abilità in fase di preparazione e la loro scelta determinerà le dinamiche del gioco in mezzo al campo.

I dilemmi nell’attacco rossonero

L’attenzione si sposta poi sul reparto offensivo, dove Fonseca si ritrova a fronteggiare decisioni non meno importanti. Sulla fascia destra, la lotta per una maglia da titolare vede contrapposti Samuel Chukwueze ed Alexis Saelemaekers, due esterni dalle caratteristiche tecniche e tattiche distinte. Tuttavia, la vera sorpresa viene dal centro dell’attacco, dove si profila un confronto tra Luka Jovic e Alvaro Morata. Questo ballottaggio in particolare suscita grande curiosità e aspettative tra i tifosi e gli osservatori, poiché la scelta dell’allenatore in questa posizione potrebbe rivelarsi decisiva per le sorti della squadra nella partita contro il Torino e forse anche per il prosieguo della stagione.

Verso il debutto in Serie A

L’esordio ufficiale di Paulo Fonseca sulla panchina rossonera rappresenta un momento di grande attesa per i tifosi del Milan che sperano di vedere la squadra confermare le positive indicazioni fornite nel precampionato. Le decisioni sulle formazioni titolari nelle varie zone del campo rifletteranno non solo le strategie immediate dell’allenatore per affrontare il Torino, ma anche la visione a lungo termine per questa stagione di Serie A. L’abilità di Fonseca nel gestire queste scelte potrebbe davvero fare la differenza nel corso della stagione.

