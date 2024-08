I rossoneri possono contare nuovamente su 3 big che hanno terminato il loro periodo di vacanza in seguito all’Europeo.

Al Milan sono tornati i grandi nomi dopo le avventure internazionali. Mike Maignan, Theo Hernandez e Tijjani Reijnders, reduci dall’emozione delle semifinali di Euro 2024, hanno messo piede nel centro sportivo di Milanello per iniziare a prepararsi in vista dell’imminente stagione calcistica. Reijnders si è diretto a Marbella, mentre Theo ha scelto la Sardegna in compagnia della compagna Zoe. Maignan, invece, non si è completamente distaccato dall’attività fisica, condividendo sui social l’impegno negli allenamenti, mostrando anche la sua passione per la boxe.

Mike Peterson Maignan

Sotto con le trattative

I francesi, in particolare, sono al centro di discussioni rilevanti per il futuro. Il Milan punta a consolidare la base della squadra confermando i suoi elementi più preziosi. I due hanno i contratti in scadenza nel 2026 e chiedono sostanziali aumenti di stipendio. La Gazzetta dello Sport sottolinea come le trattative entreranno nel vivo dopo la conclusione del mercato estivo.

Prossime sfide

Reijnders, Theo e Maignan si stanno allenando a Milanello avendo saltato la tournée americana che non è ancora terminata. Il Milan ha già dimostrato il suo valore vincendo contro Manchester City e Real Madrid; resta quindi da affrontare solo il Barcellona il 6 agosto prima del ritorno in Italia. L’agenda prevede poi l’ultimo test, il trofeo Berlusconi contro il Monza il 13 agosto, poco prima che la Serie A prenda il via con il Milan che ospiterà il Torino il 17 agosto.

