L’attaccante esterno nigeriano è stato l’acquisto più caro della passata stagione ma in gare ufficiali il suo rendimento è stato deludente.

Nel precampionato del Milan una stella sembra brillare con luce particolarmente intensa: parliamo di Samuel Chukwueze. L’ala nigeriana sembra aver finalmente acceso i motori, mostrando un impatto notevole sul gioco e suscitando già grandi aspettative per la stagione a venire.

Alti e bassi

Da quando è approdato al Milan, Chukwueze ha vissuto un percorso di crescita che sembra aver raggiunto un picco significativo in questo precampionato. La scorsa stagione è stata per lui un periodo di assestamento, in cui cercava la sua dimensione nel nuovo contesto calcistico e culturale. Tuttavia, con il cambio di allenatore e l’avvento di Fonseca alla guida tecnica dei rossoneri, l’ex Villarreal ha trovato un ambiente fertile per sbocciare definitivamente; il nigeriano sta sfruttando la pre-season per far capire che quest’anno può dire la sua.

Samuel Chukwueze

L’arma vincente

La sintonia tra Chukwueze e Fonseca sembra essere uno degli elementi chiave di questa rinascita. Le recenti dichiarazioni del giocatore nigeriano evidenziano un aspetto fondamentale nel mondo del calcio: la fiducia. Il nuovo allenatore ha saputo instillare in Chukwueze quella sicurezza che spesso fa la differenza tra un talento in potenza e una stella che brilla sul campo. Incide sicuramente nei miglioramenti del nigeriano anche il fatto di poter iniziare il ritiro sin dal primo giorno, cosa che per forza di cose non potè succedere la scorsa estate.

L’esame definitivo

Nonostante l’ottimo impatto nelle amichevoli pre-stagionali, il vero banco di prova per Chukwueze saranno le competizioni ufficiali che stanno per avere inizio. I tifosi del Milan, come sottolinea Tuttosport, si aspettano di vedere anche in gare ufficiali prestazioni come quelle ammirate contro Manchester City e Real Madrid.

