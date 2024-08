La forbice esistente tra richiesta del club inglese e offerta dei rossoneri si sta assottigliando sempre più.

Il Milan sta cercando di concludere l’acquisto di Emerson Royal dal Tottenham: la trattativa va avanti ormai da mesi ma mai come ora sembra vicina ad una conclusione positiva.

L’accordo col giocatore

I rossoneri, come sta accadendo praticamente sempre in questa estate, hanno l’accordo col giocatore ma non con il club proprietario del cartellino. L’intesa col terzino su dettagli contrattuali e commissioni è stata raggiunta nel corso di un incontro a Casa Milan avvenuto qualche giorno fa e che ha visto la partecipazione di Moncada, Furlani e l’agente del brasiliano Castagna.

Giorgio Furlani

Cosa manca

Il nodo centrale della trattativa risiede ora nella definizione della struttura economica dell’affare, in particolare per quanto riguarda il trasferimento di denaro e i bonus correlati. Secondo Calciomercato.com il Milan si è spinto fino a 14 milioni di euro più 3 di bonus, ma il Tottenham punta a ricevere 15 milioni di parte fissa più un’aggiunta variabile tra 3 e 4 milioni. La differenza, come si vede, è minima.

Gli scenari

La società rossonera ha interesse a concludere l’operazione in tempi brevi, auspicando di avere Emerson Royal a disposizione presso il centro sportivo di Milanello al più presto. Il piano sarebbe quello di far arrivare il brasiliano a Milano prima del rientro dalla tournée americana del resto del gruppo; tuttavia le questioni economiche ancora pendenti potrebbero posticipare la definizione dell’accordo. Si pensa però che la chiusura definitiva dell’affare possa avvenire già nel corso di questa settimana.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG