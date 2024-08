I rossoneri fra poco più di 10 giorni giocheranno la loro prima gara ufficiale anche se la squadra ancora non è completa.

Quest’anno il campionato di Serie A per il Milan si apre con la stessa identica partita dell’anno scorso: i rossoneri, sotto la nuova guida tecnica di Paulo Fonseca, si preparano ad affrontare il Torino guidato ora da Paolo Vanoli. L’appuntamento è fissato per sabato 17 agosto alle ore 20.45 allo stadio San Siro.

San Siro

Il debutto

La partita Milan-Torino si candida a diventare un incontro ormai classico delle aperture di stagione di Serie A. Nel match dell’anno precedente, come ricorda MilanNews, i rossoneri riuscirono a imporsi con un perentorio 4-1, con reti di Pulisic, una doppietta di Giroud e un sigillo di Theo Hernandez, a cui il Torino rispose solo con un goal di Schuurs. I rossoneri vogliono bissare anche se i cambiamenti rispetto alla passata stagione sono tanti: il nuovo allenatore, tra l’altro, al momento ha ottenuto solamente 2 nuovi acquisti, la dirigenza è chiamata a muoversi per completare la rosa. C’è tanta curiosità attorno al nuovo Milan anche se i tifosi al momento non sono contenti per come si sta muovendo la società.

I biglietti

I tagliandi per la prima gara ufficiale della stagione possono essere acquistati online attraverso il sito ufficiale booking.acmilan.com, ma anche presso il Ticket Office di Casa Milan e sui circuiti Vivaticket. Gli abbonati hanno avuto una finestra di prelazione che è partita dalle ore 12.00 di martedì 23 luglio ed si è conclusa alle 23.59 di giovedì 25 luglio.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG