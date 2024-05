Riccardo Trevisani boccia senza appello l’arrivo di Paulo Fonseca, ribadendo sia peggio di Pioli e che il Milan non replicherà i buoni piazzamenti degli ultimi anni.

L’arrivo di Fonseca ha scontentato proprio tutti. Forse mai nella storia del calcio abbiamo assistito ad un allenatore così fortemente bocciato prima ancora del suo insediamento. E’ lo specchio senza dubbio di un clima tesa attorno al Milan e che sta affrontando, non al meglio mediaticamente, passo successivo al ciclo Pioli da poco concluso. Riccardo Trevisani, intervenuto durante ‘Fontana di Trevi‘ su Cronache di Spogliatoio, ha commentato con durezza l’approdo di Fonseca al Milan, non concedendo ai rossoneri molte chance di successo.

Paulo Fonseca

Fonseca peggio di Pioli

Trevisani non crede che il tecnico portoghese del Lilla sia la soluzione ideale per il Milan. Manifesta senza filtri il proprio convincimento affermando che “Fonseca per me è peggio di Pioli. È una sorta di Pioli portoghese. Tu squoti la testa, ricordati che nei prossimi quattro anni non farai due secondi posti ed un primo posto. Te lo metto per iscritto, non succederà” .

Fonseca Sfortunato e pacchiano

Il discorso di Trevisani su Fonseca è stato ampio e ricco di dettagli contro il portoghese. Ha aggiunto infatti che il tecnico del Lilla “è un allenatore piuttosto sfortunato e pacchiano nelle cose che fa, penso ai sei cambi con lo Spezia, una figura da cioccolataio che meritava miglior sorte, e soprattutto, la cosa che dico è: Fernando Siani farebbe tre ACPN a settimana su Fonseca che è riuscito a prendere gol dall’Aston Villa quando era qualificato all’88esimo e che è riuscito a prendere gol dal Nizza e non andare in Champions League diretto, in casa, quando stava vincendo”.

