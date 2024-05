Clement Lenglet è il nuovo nome accostato al Milan per rinforzare la difesa. Potrebbe rappresentare un vero affare per i rossoneri.

Il Milan ha come obiettivo primario rinforzare l’attacco, ma non solo. anche il reparto arretrato necessita di interventi, a maggior ragione dopo l’addio di Simon Kjaer. In quel di Via Aldo Rossi hanno già messo in bilancio un’uscita importante per offrire a Fonseca un centrale difensivo attorno al quale ricostruire una solidità che nella stagione appena conclusa non c’è mai stata. Tra i nomi che circolano in orbita Milan, nelle ultime ore Mundo Deportivo ha proposto il profilo di Clement Lenglet, di proprietà del Barcellona ma in prestito in Premier League, all’Aston Villa.

Addio Premier

Clement Lenglet, classe 2005, ha giocato nell’ultima stagione con la maglia dell’Aston Villa in Premier League, in prestito dal Barcellona. L’indiscrezione di Mundo Deportivo riferisce che il difensore francese non rientra più nei piani societari del club inglese che non sta pensando di estendere il prestito per un’altra stagione. Tornerà quindi al Barcellona dove però troverà, verosimilmente, le porte sbarrate per un posto da titolare. Ragione per cui il club catalano potrebbe considerare la sua cessione in estate. E’ probabile che l’ultima parola in merito a ciò l’abbia il nuovo tecnico Hans Flick.

L’idea Milan

Il Milan – come scrive Mundo Deportivo – ci pensa. Potrebbe essere infatti il profilo giusto per i rossoneri, considerando il costo relativamente basso del cartellino, circa 10 milioni, e che nel corso della propria carriera al Barcellona la sua valutazione toccò anche un massimo di 60 milioni. Potrebbe rappresentare per il Milan un’occasione davvero importante. Non a caso la squadra mercato rossonera si era mossa per lui già nel mercato di gennaio.

