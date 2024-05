Libero, sulle proprie colonne, ha riservato a Zlatan Ibrahimovic parole davvero molto dure e critiche in merito al suo operato al Milan.

L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic aveva suscitato nei tifosi rossoneri un sussulto emotivo davvero forte, soprattutto considerando che la ferita per l’addio di Maldini al Milan era ancora molto fresco. L’immagine dello svedese, la fierezza con cui ha sempre difeso i colori rossoneri, faceva appunto sperare e immaginare con lui in società a un futuro radioso e ricco di soddisfazioni sportive. Apice di questo pensiero è stato quando Cardinale lo ha investito ancor di più responsabilità, eleggendolo a sua voce in sua assenza. A distanza di mesi però, le cose sembrano essere cambiare. Libero, sulle proprie colonne, non ha lesinato critiche allo svedese.

Zlatan Ibrahimovic

Ovunque tranne dove servirebbe

Le parole sono decisamente forti, importanti. Nel pezzo a firma di Claudio Savelli su Libero, si legge infatti una frase che lascia ben poco spazio a interpretazioni: lo svedese “è ovunque tranne dove servirebbe davvero“. Articolo che fa eco al post di Instagram pubblico dallo stesso Ibrahimovic, seduto in panchina, e avente come didascalia un enigamtico “4-3-3”. Post che ha alimentato congetture e fantasiose ricostruzioni.

Ibra sta perdendo credibilità

Il pezzo si articola al punto che a un certo punto spicca un’altra frase contro lo svedese decisamente forte, e senza dubbio carica di significato: “Lo svedese sta perdendo credibilità agli occhi di molti: i rossoneri hanno bisogno della voce di un dirigente carismatico“. Lo svedese è sotto accusa per aver vissuto il suo ruolo nel Milan nel silenzio più assoluto, cioè da quando in dicembre ha assunto il ruolo di Senior Advisor di RedBird. Il suo mutismo connesso a messaggi lanciati sui social criptici e senza un seguito reale, sarebbe la condizione migliore per far aumentare gli interrogativi dei tifosi, anziché tranquillizzarli e guidarli nelle scelte societarie per il futuro.

