Milan, troppe disattenzioni in trasferta: persi 4 punti da situazioni di vantaggio. Ecco la statistica negativa

Tante, troppe disattenzioni per il Milan soprattutto in trasferta. Ecco il dato preoccupante proposto da Opta.

STATISTICA – «Il Milan ha perso 4 punti da situazione di vantaggio in trasferta in questo campionato, 2 in più rispetto a quelli persi dai rossoneri fuori casa nelle precedenti tre stagioni di SerieA messe assieme. Disattenzione».

