Milan-Udinese 0-1, un rigore di Roberto Pereyra consegna la prima vittoria ai friulani in stagione. E la Juve domani…

Un rigore nella ripresa di Roberto Pereyra basta all’Udinese per battere 1-0 il Milan in quel di San Siro.

Primo successo stagionale per i friulani e occasionissima per la Juve, che domani può andare a +4 in classifica sui rossoneri.

