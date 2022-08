Il centrocampista dell’Udinese Makengo ha parlato in vista della sfida contro il Milan e delineato gli obiettivi stagionali

Ai microfoni di Sportitalia, il centrocampista francese dell’Udinese Makengo ha parlato con la prospettiva Milan e, più in generale, della stagione personale e di squadra. Ecco le sue parole:

LE PAROLE – «L’obiettivo è andare a San Siro per fare una grande prestazione e metterli in difficoltà, siamo pronti. Per la stagione, non ci poniamo limiti, vedremo dove arriveremo., Personalmente so che devo ancora crescere per affermarmi. Le mie caratteristiche? Un po’ Asamoah e un po’ Kanté».

