Milan-Udinese, Stefano Pioli potrebbe optare per una mossa a sorpresa in vista della sfida di sabato sera: le ultime

Come riportato da Tuttosport, se è vero che Luka Romero viaggia verso una maglia da titolare in vista della sfida di sabato sera tra Milan e Udinese, è anche vero che resta aperta una clamorosa possibilità studiata da Pioli in questi ultimi giorni a Milanello.

Noah Okafor potrebbe infatti essere utilizzato come esterno destro offensivo nel tridente con Giroud e Leao: un’ipotesi difficile ma ad oggi non impossibile.

