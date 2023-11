Calciomercato Milan, rischia di sfumare la trattativa per Andrea Colpani in casa rossonera: l’Inter pronta all’affondo col Monza

I rapporti tra le due società sono ottimi, Marotta e Ausilio spesso hanno mandato osservatori a vedere Andrea Colpan, ex Atalanta e obiettivo anche del calciomercato Milan, già 5 gol per lui in campionato. Rispetto alla scorsa stagione è cresciuto nella consapevolezza dei propri mezzi grazie anche al lavoro di Palladino. Gioca alle spalle della punta ma occupa tutti gli spazi: attacca, difende e crea, inventa per i compagni oltre a essere decisivo sotto porta.

L’Inter ci sta pensando per l’estate e viste le cifre che potrebbero girare, soprattutto dovesse andare in Nazionale, i nerazzurri starebbero pensando anche all’inserimento nella trattativa di due pedine interessanti: Oristanio e Pio Esposito, 2005 e già titolare con lo Spezia in B. Lo scrive Tuttosport.

The post Calciomercato Milan, sfuma Colpani? Una big pronta all’affondo appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG