Per il match tra Milan e Udinese Stefano Pioli si affida ad Ante Rebic, uno che conosce alla perfezione il modo di giocare del Diavolo

Nè il nuovo arrivato Origi, né l’uomo Scudetto Giroud. Per il match tra Milan e Udinese Stefano Pioli affiderà le chiavi dell’attaccato ad Ante Rebic. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il croato è uno dei senatori di questa squadra. Uno che, mentre il tecnico modellava e plasmava i movimenti degli 11 in campo, continuava a buttarla dentro. 24 i suoi gol durante la gestione Pioli, solo Ibra ne ha segnati di più.

Voglia di rivalsa dopo un’ultima annata decisamente sotto tono e un messaggio alla nuova concorrenza offensiva. Ante ha voglia di tornare ad essere il vecchio Rebic.

The post Milan Udinese, Pioli si affida all’usato sicuro: c’è Rebic in attacco appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG