Ufficiale Brescianini all’Atalanta. Il Milan può sorridere: i rossoneri godono del 50% sulla rivendita. Ecco quanto spetta al Club di Via Aldo Rossi.

Nonostante il calcio mercato presenti sempre nuove e imprevedibili vicende, alcune mosse di mercato riescono a sorprendere piacevolmente gli appassionati e gli addetti ai lavori. È il caso dell’operazione che ha portato Marco Brescianini, centrocampista classe 2000, dal Frosinone all’Atalanta, una mossa che ha riservato diverse sorprese, non da ultimo la svolta che ha indirizzato il giocatore verso Bergamo dopo che sembrava ormai destinato al Napoli. La trattativa si è conclusa con l’ufficializzazione da parte dell’Atalanta, marcando un nuovo inizio per il giovane talento italiano.

Un trasferimento a sorpresa

Il trasferimento di Marco Brescianini all’Atalanta è avvenuto in maniera tanto inaspettata quanto strategica. Dopo aver effettuato le visite mediche con il Napoli, l’ex giocatore del Frosinone ha cambiato rotta, sottoponendosi a un nuovo round di controlli questa volta per la squadra bergamasca. La mossa dell’Atalanta è stata astuta, approfittando di un’interruzione nelle trattative tra il Napoli e un altro giocatore, Cajuste, per assicurarsi le prestazioni sportive di Brescianini.

Giorgio Furlani

Un’operazione vantaggiosa

Economicamente, il passaggio di Brescianini all’Atalanta si profila vantaggioso non solo per la squadra bergamasca ma anche per il Frosinone e per il Milan, quest’ultimo destinatario del 50% dell’intero ammontare dell’operazione. La trattativa si è chiusa con un valore complessivo di 12 milioni di euro, spalmati tra un prestito di 1 milione e un obbligo di riscatto fissato a circa 11 milioni dopo febbraio.

Una carriera promettente

Brescianini, al centro dell’attenzione per questo passaggio di squadra, è un calciatore con un percorso professionale degno di nota. Cresciuto nelle giovanili del Milan e arrivato all’esordio in prima squadra nel 2020, ha poi proseguito la sua crescita professionale con esperienze in prestito presso Virtus Entella, Monza e, infine, Cosenza, dove ha collezionato oltre 70 presenze e 5 gol in Serie B. La sua performance nella scorsa stagione con il Frosinone, con 36 presenze, 4 reti e 2 assist, ha convinto l’Atalanta della sua valenza tecnica e del suo potenziale contributo alla squadra.

