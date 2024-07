Sono stati resi i calendari del prossimo campionato di Serie A, in partenza il prossimo 18 agosto. I rossoneri debutteranno col Torino in casa.

Oggi ha inizio ufficialmente il campionato di calcio 2024/2025. La stesura del calendario di Serie A segna il passo d’inizio della nuova stagione, il primo tassello della nuova stagione che sta per iniziare. Il Milan riparte dopo l’ottimo secondo posto, dietro solo l’Inter Campione d’Italia. L’amore dei tifosi verso la squadra è rimasto inalterato, nonostante l’aria di contestazione sbocciata dopo il sesto derby perso consecutivamente con i nerazzurri. la campagna abbonamenti vola e c’è voglia di Milan, voglia di ripartire e competere per grandi obiettivi. Di seguito il calendario nella sua interezza.

Il calendario

Alle ore 12:00 presso l’Auditorium Multimediale di RDS, a Roma, si è tenuto il sorteggio del calendario del prossimo campionato di Serie A. La stagione aprirà i battenti il prossimo 18 agosto, o meglio dire nel weekend di sabato 17 e domenica 18. Il Milan inizierà da San Siro la propria avventura nel campionato 2024/2025, ospitando il Torino.

GIRONE D’ANDATA

1^ giornata – Milan-Torino – 18 agosto 2024

2^ giornata – Parma-Milan – 25 agosto 2024

3^ giornata – Lazio-Milan – 1 settembre 2024

4^ giornata – Milan-Venezia – 15 settembre 2024

5^ giornata – Inter-Milan – 22 settembre 2024

6^ giornata – Milan-Lecce – 29 settembre 2024

7^ giornata – Fiorentina-Milan – 7 ottobre 2024

8^ giornata – Milan-Udinese – 20 ottobre 2024

9^ giornata – Bologna-Milan – 27 ottobre 2024

10^ giornata – Milan-Napoli – 30 ottobre 2024

11^ giornata – Monza-Milan – 3 novembre 2024

12^ giornata – Cagliari-Milan – 10 novembre 2024

13^ giornata – Milan-Juventus – 24 novembre 2024

14^ giornata – Milan-Empoli – 1 dicembre 2024

15^ giornata – Atalanta-Milan – 8 dicembre 2024

16^ giornata – Milan-Genoa – 15 dicembre 2024

17^ giornata – Hellas Verona-Milan – 22 dicembre 2024

18^ giornata – Milan-Roma – 29 dicembre 2024

19^ giornata – Como – Milan – 5 gennaio 2025

GIRONE DI RITORNO

20 ^ giornata – Milan-Cagliari – 12 gennaio 2025

21^ giornata – Juventus-Milan – 19 gennaio 2025

22^ giornata – Milan-Parma – 26 gennaio 2025

23^ giornata – Milan-Inter – 2 febbraio 2025

24^ giornata – Empoli-Milan – 9 febbraio 2025

25^ giornata – Milan-Hellas Verona – 16 febbraio 2025

26^ giornata – Torino-Milan – 23 febbraio 2025

27^ giornata – Milan-Lazio – 2 marzo 2025

28^ giornata – Lecce-Milan – 9 marzo 2025

29^ giornata – Milan-Como – 16 marzo 2025

30^ giornata – Napoli-Milan – 30 marzo 2025

31^ giornata – Milan-Fiorentina – 6 aprile 2025

32^ giornata – Udinese-Milan – 13 aprile 2025

33^ giornata – Milan-Atalanta – 20 aprile 2025

34^ giornata – Venezia-Milan – 27 aprile 2025

35^ giornata – Genoa-Milan – 4 maggio 2025

36^ giornata – Milan-Bologna- 11 maggio 2025

37^ giornata – Roma-Milan – 18 maggio 2025

38^ giornata – Milan-Monza – 25 maggio 2025

I criteri di scelta

Una delle modifiche più significative riguarda l’alternanza assoluta dei match casalinghi e in trasferta per alcune delle coppie di squadre più note: Inter e Milan, Lazio e Roma, Juventus e Torino, Empoli e Fiorentina deverranno alternarsi sistematicamente l’uso del proprio stadio. Un’altra disposizione riguarda l’asimmetria nel calendario: ciascuna squadra affronterà le altre due volte, una in casa e una in trasferta, ma con un ordine diverso nei gironi di andata e di ritorno, assicurandosi almeno otto giornate di distanza tra le due sfide.

I derby, sempre molto attesi, non cadevano né nella prima né nell’ultima giornata di campionato, garantendo così una distribuzione più omogenea delle partite ad alta tensione. Inoltre, questi match clou saranno distribuiti in modo da evitare la saturazione di incontri di prestigio in singole giornate, con l’esclusione anche del turno infrasettimanale del 30 ottobre 2024.

Si presta grande attenzione anche al calendario delle squadre impegnate nelle diverse competizioni europee. Infatti, le date delle partite di Serie A sono state studiate per non sovrapporsi con quelle delle Coppa UEFA. Squadre partecipanti alla Champions League 2024-2025 come Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna non si confronteranno in campionato con quelle impegnate nella Europa League e nella Conference League nelle giornate vicine agli impegni europei, ovvero nelle giornate 5^, 6^, 22^, 25^, 28^, 32^ e 35^.

Infine, una delle scelte più innovative riguarda il periodo festivo: la Serie A non osserverà la tradizionale pausa invernale. Il campionato si articolerà attraverso il periodo natalizio, con partite previste nei weekend del 22 dicembre, del 29 dicembre e del 5 gennaio 2025, interrompendosi solo per le quattro finestre FIFA previste nel corso della stagione.

La stagione di Serie A EniLive 2024-2025 si presenta dunque con un format rinnovato che intende ottimizzare i calendari in funzione delle molteplici esigenze delle squadre, sia per quanto riguarda il campionato nazionale sia per le competizioni europee, cercando di mantenere un giusto equilibrio competitivo senza rinunciare all’importanza degli eventi clou come i derby. Questi aggiustamenti rispondono alla necessità di gestire in modo più fluido un calendario sempre più fitto, ponendo le basi per una stagione di grande interesse e competitività.

