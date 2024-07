Il tecnico parmense è pronto per la sua nuova avventura, non mancano le curiosità relative ad un incrocio con una squadra italiana.

Stefano Pioli, ex tecnico del Milan, sembra ormai pronto a iniziare una nuova avventura alla guida dell’Al Ittihad.

La firma sembra realmente vicina: come riporta la Gazzetta dello Sport, le trattative si sono intensificate nelle ultime settimane e Pioli è pronto a diventare uno degli allenatori più pagati, grazie a un contratto triennale da 8-10 milioni a stagione. Il parmense, se il tutto fosse confermato, diventerebbe l’allenatore italiano di club più pagato al mondo.

Il progetto dell’Al Ittihad

Il club arabo ha intenzione di rivaleggiare ad alti livelli nella Saudi Pro League, cercando di colmare il distacco dall’Al Hilal, vincitore dell’ultimo campionato. Tra gli obiettivi di mercato figura Arthur Theate, ex difensore belga del Bologna; la squadra però può già contare su pilastri del calibro di N’Golo Kanté e Karim Benzema. Le regole del campionato saudita offrono ampie possibilità di rinforzo, consentendo la registrazione di otto giocatori stranieri più due nati dal 2003 in poi. Tra i nomi circolati per un possibile trasferimento c’è quello di Ismael Bennacer che sotto la guida di Pioli al Milan è migliorato moltissimo.

La curiosità

L’Al Ittihad affronterà l’Inter il 7 agosto in un’amichevole che si preannuncia ricca di significati per Pioli. Il tecnico infatti l’ha allenata senza troppi successi mentre in rossonero ha perso 6 derby consecutivi.

