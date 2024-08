L’attaccante serbo rischia di trovare pochissimo spazio in campo se oggi non si riuscisse a perfezionare una sua cessione.

Sta per iniziare l’edizione della nuova Super Champions League e le squadre partecipanti sono ora chiamate a un’attenta riflessione strategica per definire le rose che li accompagneranno in questa avventura continentale. La lista dei giocatori da presentare alla UEFA deve essere consegnata entro la mezzanotte del 3 settembre. Con la finestra di trasferimento ormai agli sgoccioli e con pochi margini per colpi di scena last minute, i club devono fare i conti con l’attuale composizione delle loro squadre.

Luka Jovic

Dilemmi in casa Milan: chi sarà escluso?

Le scelte dell’allenatore Fonseca sono scrutate con attenzione, soprattutto riguardo al destino di alcuni giocatori chiave. Luka Jovic, ad esempio, sembra essere il candidato principale a fare le valigie, specie dopo l’arrivo di Abraham che ne limita ulteriormente lo spazio in attacco. La versatilità di Okafor, in questo contesto, sembra giocare decisamente a favore dell’attaccante svizzero, dimostrando come la tattica e le necessità tecniche possano influenzare profondamente queste scelte. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’attaccante serbo è il primo indiziato ad essere escluso dalla lista Champions in caso di permanenza.

Una possibile sorpresa: la situazione Bennacer

Non meno rilevante è la situazione di Ismaël Bennacer, che nei giorni finali della finestra di trasferimento araba potrebbe diventare oggetto di un’offerta dell’ultimo minuto. L’algerino si è allenato poco negli ultimi giorni ma le offerte in arrivo non soddisfano il Milan e perciò sembra sempre più destinato a restare; nel caso in cui si perfezionasse una cessione in extremis del regista, ci sarebbe spazio per Jović nella lista Champions.

