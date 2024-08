L’attaccante serbo non ha convinto il nuovo tecnico rossonero e ora ha poche ore per cercarsi una nuova squadra.

Il Milan sembra puntare fermamente su una riorganizzazione del proprio attacco, con movimenti di mercato significativi che potrebbero alterare la formazione rossonera. In questa fase di rinnovamento, due nomi emergono con forza: Tammy Abraham e Luka Jovic, due attaccanti con destini contrastanti all’interno della strategia milanista.

Rivoluzione in attacco

L’accordo per acquistare Tammy Abraham dalla Roma è stato trovato, questo rappresenta un tassello fondamentale di questa strategia. Tuttavia, questa mossa ha implicazioni dirette sul futuro di Luka Jovic, che si trova a dover considerare nuove opzioni per il prosieguo della propria carriera.

Luka Jovic

Una sistemazione per Jovic

La decisione di integrare Abraham nell’organico rossonero ha spostato Jovic verso l’uscita, con il Milan che, nella giornata di ieri, come riferisce Calciomercato.com, ha incaricato l’agente Fali Ramadani di trovare una soluzione “last minute” per il serbo. Le possibilità sembrano aprirsi in diverse direzioni, con club di Spagna, Turchia e Olanda interessati all’attaccante.

La decisione del serbo

Nonostante il Milan abbia chiarito le sue intenzioni di mercato mettendo Jovic sulla lista dei cedibili, la decisione finale spetterà al giocatore. Sentendosi a proprio agio nel contesto milanista e con la volontà di lasciare il segno con ulteriori goal importanti, Jovic si trova di fronte a un bivio significativo. In caso di permanenza, infatti, è molto probabile che venga escluso dalla lista Champions.

