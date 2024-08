I rossoneri continuano a cercare di cedere il regista algerino, inamovibile con Pioli; per il sostituto è sfida con i giallorossi.

Nelle ultimissime ore di mercato, il Milan si muove con decisione per rafforzare le proprie fila, con un occhio particolare rivolto al centrocampo. Gli ultimi sviluppi indicano che il club rossonero potrebbe ancora vedere cambiamenti significativi in questa zona del campo, segnalando l’intenzione della squadra di mantenere la competitività sia in Italia che in Europa.

La novità sul regista

Un giocatore chiave nel dibattito attuale è Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino, già parte integrante dello schema tattico milanista, potrebbe lasciare il club in prestito; lo riporta il sito dell’esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Tuttavia, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il suo destino non sembra dirigersi verso l’Arabia Saudita. Piuttosto, Bennacer ha attirato l’interesse di diversi club europei, sebbene i dettagli specifici rimangano al momento sconosciuti. La sua eventuale partenza non solo aprirebbe un varco importante a centrocampo ma innescherebbe anche una frenetica ricerca da parte del Milan per un degno sostituto.

Testa a testa

Il sostituto ideale sembra essere individuato in Manu Koné del Borussia Mönchengladbach. Tuttavia, la trattativa per il suo acquisto si annuncia tutt’altro che semplice, vista la concorrenza accesa della Roma.

Tutto fatto

Nel frattempo, sempre Milan e Roma hanno già portato a termine uno scambio che ha visto protagonisti Saelemaekers e Abraham. I rossoneri hanno quindi un nuovo vice-Morata, il nome dell’inglese era stato fatto proprio da Fonseca; ora urge trovare una nuova squadra a Jovic.

