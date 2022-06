I rossoneri per quanto riguarda la difesa stanno trovando difficoltà per Gleison Bremer del Torino e Sven Botman del Lille.

Il Milan cerca un difensore centrale che possa prendere il posto dello svincolato Alessio Romagnoli. Gli obiettivi da molto tempo erano quelli di Sven Botman e Gleison Bremer; il primo è stato trattato senza successo anche a gennaio mentre sul secondo c’è l’Inter in pole.

Brahim Diaz

Ora l’olandese sembra diretto verso Newcastle e quindi i rossoneri stanno vagliando altre ipotesi: una di queste è, secondo il Corriere dello Sport, Pablo Marì dell’Arsenal che ha giocato negli ultimi 6 mesi nell’Udinese ben figurando. Il Milan ha pianificato, invece, un grosso investimento sulla trequarti, ma nel frattempo ha confermato Brahim Diaz anche per il prossimo anno. Lo spagnolo sarà in prestito per il secondo anno dal Real Madrid come precedentemente pattuito: a fine stagione i rossoneri sceglieranno se riscattarlo o meno.

