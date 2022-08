Dopo aver perso Renato Sanches che ha scelto di andare al Paris Saint Germain i rossoneri hanno virato su obiettivi meno altisonanti.

Il Milan cerca in questo momento un difensore centrale ed un centrocampista centrale ma vengono valutati profili low cost da non considerare titolari fissi. SportMediaset riporta che improvvisamente è balzato in vetta ai pensieri di Maldini e Massara il centrocampista del Midtjylland Raphael Onyedika.

Tiémoué Bakayoko

Si tratta di un nigeriano di 21 anni che ha caratteristiche prettamente difensive che lo accomunano per certi versi a Bakayoko che è praticamente fuori dal progetto; non c’è ancora una vera e propria trattativa perché si attende di capire quali possano essere le condizioni economiche. Le alternative potrebbero essere Frattesi, Tameze e Fofana ma non è escluso che i rossoneri restino così.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG