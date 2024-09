Prove di rinnovo in casa Milan. Arrivano una buona e una cattiva notizia da Milanello. Se un rossonero è vicino all’accordo, l’altro invece è più distante. In casa Milan il clima è di fermento per le questioni contrattuali che riguardano due pilastri della squadra: il portiere Mike Maignan e il terzino Theo Hernandez. La dirigenza rossonera sta lavorando intensamente per definire il futuro di queste due stelle, con dinamiche negoziali che però mostrano scenari opposti. Dai loro rinnovi si articoleranno molte delle scelte sul prossimo mercato della società. Entrambi i giocatori hanno infatti il contratto in scadenza a giugno 2026, data che suggerisce che ogni eventuale decisione in merito al loro futuro occorre prenderla nel prossimi mesi. I vertici di Via Aldo Rossi sono al lavoro ma, come anticipato, gli esiti potrebbero essere differenti. L’eredità del derby Il derby di Milan ha dimostrato quanto sia importante il gruppo, la sua […]

Leggi l’articolo completo Milan, una buona e una cattiva notizia: un francese firma, e l’altro…, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG