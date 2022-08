Milan Under 18: sfida a Inter, PSG e Napoli nel torneo “Alba dei Campioni” organizzato dalla Fondazione Vialli e Mauro

(ANSA) – TORINO, 02 AGO – “I giovani sono il cuore pulsante del calcio europeo e non solo. Sono uno sguardo sul futuro e un esempio positivo per salvaguardare i valori dello sport, che ha un ruolo fondamentale per arginare bullismo, cyberbullismo e disagio giovanile. Il contrasto di questi fenomeni rappresenta una sfida globale che necessita di una risposta immediata”. Così Gianluca Vialli e Massimo Mauro, che attraverso la Fondazione Vialli e Mauro organizzano la prima edizione di ‘Alba dei Campioni’, un minitorneo tra le giovani promesse dell U18 di Paris Saint-Germain, Ac Milan, Fc Internazionale Milano e Ssc Napoli.

