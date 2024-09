L’inglese, subito decisivo contro la Lazio, è la prima scelta di Fonseca per il ruolo di centravanti contro i lagunari. Morata parte dalla panchina, bocciato Jovic

In una fase di stallo per il Milan, con soli 2 punti conquistati nelle prime 3 partite della Serie A 2024-2025, il match contro il Venezia rappresenta ben più di un semplice incontro. È la possibilità di dare una svolta alla stagione. In questa delicata congiuntura, il Milan si affida a Tammy Abraham, l’attaccante prelevato in prestito dall’AS Roma, per cercare di ritrovare la via del gol e del successo. Ecco un’analisi delle ragioni di questa scelta e le aspettative per la partita.

Un cambio in attacco per risolvere la crisi

Abraham, già protagonista nel match tra Milan e Roma con un gol che ha contribuito a una fase di difficoltà per i rossoneri, sembra ora rivestire un ruolo cruciale nella formazione attuale di Paulo Fonseca. L’inizio di stagione al di sotto delle aspettative ha reso essenziale trovare soluzioni capaci di invertire la tendenza, e la partita contro il Venezia appare come l’occasione ideale.

Tammy Abraham

La scelta di Abraham

Le caratteristiche di Tammy Abraham sembrano rispondere perfettamente alle necessità di Fonseca. La preferenza dell’allenatore per l’inglese su Luka Jović, altra punta di spessore del Milan, non è casuale ma risiede nella maggiore dinamicità e nella presenza fisica di Abraham. Questi elementi sono considerati essenziali per dare un nuovo impulso all’attacco milanista, soprattutto in una fase in cui ogni partita assume un valore critico.

Un’opportunità di riscatto

Per Abraham, l’esperienza al Milan costituisce anche una preziosa opportunità di riscatto dopo una stagione complicata alla Roma, segnata da un infortunio significativo. La partita di sabato offre l’occasione di dimostrare la propria forza e il proprio valore all’interno di un contesto che richiede risposte immediate.

Un impatto atteso sulla squadra

Il ritorno di Álvaro Morata non modifica i piani per l’attacco nella partita contro il Venezia, con l’attaccante spagnolo che è inteso come una risorsa aggiuntiva per le partite di grosso calibro che attendono il Milan. La gestione degli attaccanti dimostra la volontà di Fonseca di sperimentare e trovare la formula giusta per riportare il Milan sulla strada delle vittorie, puntando sull’impatto di giocatori come Abraham per rinvigorire lo spirito e le prestazioni della squadra.

L’incrocio tra Milan e Venezia, dunque, va oltre la semplice aspettativa per un match di campionato; rappresenta un vero banco di prova per il progetto tecnico di Fonseca e per la capacità di Abraham di essere quel catalizzatore di cambiamento di cui il Milan ha urgente bisogno. La speranza è che questo incontro possa segnare una nuova fase di crescita e successi per i rossoneri.

