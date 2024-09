Il tecnico rossonero non può più sbagliare o rischia seriamente di porre fine al suo mandato.

Il Milan affronta un momento decisivo di riflessione e strategia dopo un inizio di stagione al di sotto delle aspettative. Con la pausa per le nazionali terminata, il ritorno alla routine del campionato porta con sé una pressione aggiuntiva per il club e, in particolare, per il suo allenatore, Paulo Fonseca. Con soli 2 punti conquistati in 3 partite di Serie A, la squadra milanese si trova ad un bivio che potrebbe definire il futuro prossimo del suo allenatore portoghese.

Sergio Conceicao

Una sfida in tre atti

Come ribadisce Tuttosport, il futuro di Paulo Fonseca si decide nel corso delle prossime 3 partite, un trittico che rappresenta una vera e propria prova di fuoco per la sua gestione. L’immediato impegno contro il Venezia si profila come una gara da non fallire, una di quelle partite che nella mente dei tifosi e della dirigenza si colorano dell’irrinunciabile tonalità della vittoria. Seguiranno poi due incontri di caratura e difficoltà maggiori, uno in campo europeo contro il Liverpool e poi il derby infuocato contro l’Inter.

Spettri in agguato

La situazione precaria di Paulo Fonseca è ulteriormente aggravata dalla presenza di alcuni nomi di spicco della scena calcistica che, attualmente senza squadra, potrebbero rappresentare delle alternative allettanti per la dirigenza milanista. Figure come Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri, Thomas Tuchel e Sergio Conceiçao si stagliano all’orizzonte come potenziali sostituti. Quest’ultimo, in particolare, era stato considerato dal Milan durante la scorsa estate, prima della decisione di affidare la panchina a Fonseca.

