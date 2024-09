I rossoneri tornano a disputare il mini torneo che coinvolge le 4 migliori squadre italiane.

La Supercoppa italiana offre sempre spettacolo, confronti diretti e la possibilità di iniziare l’anno nuovo con il piede giusto per le squadre protagoniste. Questa volta, ad infiammare il torneo ci saranno quattro delle squadre più titolate e amate del panorama calcistico italiano: l’Inter, il Milan, la Juventus e l’Atalanta. Ma cosa rende questa edizione particolare e quali sono le novità che appassionati e tifosi si apprestano a vivere?

Il format

L’edizione 2024 della Supercoppa italiana si distingue per il suo format innovativo, introdotto già l’anno scorso per la verità, che ha saputo rinnovare l’interesse attorno alla competizione. Quest’anno a gareggiare saranno le prime due squadre classificate della scorsa Serie A, ovvero le due milanesi, insieme alle due finaliste dell’ultima Coppa Italia, la Juventus e l’Atalanta. Il design delle sfide è intrigante: chi ha ottenuto il secondo posto in campionato affronterà il vincitore della Coppa Italia, mentre il campione d’Italia incontrerà la squadra sconfitta nella finale di Coppa. Questo porterà a due confronti ad alta tensione, ovvero Inter-Atalanta il 2 gennaio e Milan-Juventus il 3 gennaio.

Milan applausi fine partita

Una location d’eccezione

Non meno interessante è la scelta della location che ospiterà l’evento. Per il secondo anno consecutivo, le sfide della Supercoppa italiana si terranno in Arabia Saudita, confermando una tendenza degli ultimi anni che ha visto il paese medio-orientale accogliere importanti eventi sportivi internazionali. La scelta di Riyad, che già in passato ha fatto da cornice alla vittoria del Milan nella Supercoppa del 2016, si inserisce in un più ampio contesto di internazionalizzazione del calcio italiano.

Dove e come seguire le partite

Per gli appassionati di calcio, seguire le vicende della Supercoppa italiana sarà semplice e accessibile. Sebbene non siano stati ancora ufficializzati i dettagli definitivi, è quasi certo che i diritti televisivi dell’evento siano stati acquisiti da Mediaset. Ciò significa che tutti e 3 gli appuntamenti potrebbero essere trasmessi su Canale 5. Inoltre, per chi preferisse seguire gli incontri in streaming, sarà sufficiente scaricare l’applicazione Mediaset Infinity.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG