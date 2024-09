Il mediano appena arrivato dalla Francia dovrà cercare di sopperire anche all’assenza di Bennacer.

Il Milan ha appena fatto un’aggiunta significativa alla sua squadra, portando a bordo Youssouf Fofana dal Monaco dopo lunghe trattative che si sono concluse felicemente verso metà agosto. Questo trasferimento potrebbe rivelarsi cruciale per le ambizioni della squadra rossonera per la stagione a venire. La firma di Fofana arriva in un momento in cui la squadra sente la necessità di rafforzare il proprio centrocampo, non solo per migliorare la qualità del gioco, ma anche e forse soprattutto per garantire una maggiore solidità difensiva, un aspetto che nell’ultima stagione ha mostrato diverse lacune.

Ismael Bennacer

Un rinforzo per la difesa rossonera

Il Milan ha concluso l’affare per 20 milioni di euro e si aspetta che il giocatore sia la chiave per rafforzare la propria difesa. La squadra, nell’ultima stagione, ha mostrato delle vulnerabilità significative sotto questo aspetto, culminate in un deludente undicesimo posto in Serie A per goal subiti. La necessità di trovare un giocatore capace di offrire una copertura efficace e di fungere da diga protettiva davanti alla difesa è stata quindi prioritaria: come ribadisce la Gazzetta dello Sport, Fofana è chiamato a colmare questo vuoto, in un contesto in cui il Milan ha detto addio a giocatori chiave come Kessie e Tonali.

Missione ardua

Con l’assenza forzata di Bennacer a causa di un infortunio, il francese si trova a dover rivestire anche i panni del regista, una figura essenziale nel moderno gioco del calcio per il controllo del ritmo e la distribuzione del pallone. Il suo compito non sarà semplice, considerando che dovrà armonizzare le esigenze di un ruolo che richiede una grande capacità di gestione del gioco con l’importante responsabilità difensiva. L’intesa sul campo con Tijjani Reijnders, che sembra preferire un ruolo più avanzato, sarà decisiva.

