I rossoneri si giocano tantissimo nella sfida di stasera contro i lagunari: torna in campo la catena di sinistra dopo il fattaccio di Roma.

Il Milan ed il Venezia si apprestano a sfidarsi in un incontro che promette scintille e sorprese tattiche da parte dei rispettivi allenatori.

Le scelte del portoghese

Fonseca è alla ricerca della sua prima vittoria stagionale e per l’occasione ha deciso di apportare diverse modifiche alla formazione che ha affrontato la Lazio. Pavlovic è confermatissimo al centro della difesa, la novità, secondo Sky Sport, è il suo compagno di reparto che dovrebbe essere Gabbia; turno di riposo per Tomori. Emerson Royal prende il posto di Calabria, assente per una contusione rimediata in allenamento. Theo Hernandez e Leao tornano titolari, sostituendo rispettivamente Terracciano e Chukwueze. In attacco, Pulisic viene preferito a Okafor, e Abraham guiderà l’attacco, relegando Morata, non ancora al massimo della forma, in panchina.

Matteo Gabbia

L’avversario

Dall’altra parte, il Venezia di Di Francesco valuta attentamente la condizione dei suoi uomini: è certa l’assenza di Bjarkason. Pohjanpalo è confermato in attacco mentre il rientrante Busio è in vantaggio su Ellertsson. La difesa vede il ritorno di Idzes e Sverko, con Svoboda che sembra avere la meglio su Altare, davanti al portiere Joronen.

Le probabili

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Abraham. All. Fonseca.

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Duncan, Nicolussi Caviglia, Zampano; Oristanio, Busio; Pohjanpalo. All. Di Francesco.

